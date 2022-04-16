Bakan Kasapoğlu yurtta yemek sırasına girdi, öğrencilerle iftar açtı (2) - Haberler

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Bakan Kasapoğlu yurtta yemek sırasına girdi, öğrencilerle iftar açtı (2)

Demirören Haber Ajansı - Ahmet Çöteli - Güncel
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Bakan Kasapoğlu yurtta yemek sırasına girdi, öğrencilerle iftar açtı (2)

ELAZIĞ'DA SAHUR PROGRAMINA KATILDIGençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Tunceli'deki programının ardından Elazığ'a geçti.

TUNCELİ (DHA) - ELAZIĞ'DA SAHUR PROGRAMINA KATILDI

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Tunceli'deki programının ardından Elazığ'a geçti. Bakan Kasapoğlu, Şehit Muammer Faruk Salgar Gençlik Merkezi'ndeki sahur programına katıldı. Halk oyunları gösterisinin ardından gençlerle bir araya gelen Bakan Kasapoğlu, programdan sonra kentten ayrıldı.

Ahmet ÇÖTELİ/ ELAZIĞ,


Bakan Kasapoğlu yurtta yemek sırasına girdi, öğrencilerle iftar açtı (2)

Bakan Kasapoğlu yurtta yemek sırasına girdi, öğrencilerle iftar açtı (2)

Bakan Kasapoğlu yurtta yemek sırasına girdi, öğrencilerle iftar açtı (2)

Bakan Kasapoğlu yurtta yemek sırasına girdi, öğrencilerle iftar açtı (2)

Bakan Kasapoğlu yurtta yemek sırasına girdi, öğrencilerle iftar açtı (2)

Bakan Kasapoğlu yurtta yemek sırasına girdi, öğrencilerle iftar açtı (2)

Bakan Kasapoğlu yurtta yemek sırasına girdi, öğrencilerle iftar açtı (2)

Demirören Haber Ajansı / Ahmet Çöteli - Güncel

Mehmet Kasapoğlu, Tunceli, Elazığ, Güncel, Haberler

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