Bakan Kasapoğlu, Gençlik Bilişim Festivali'ndeki stantları gezdi - Haberler

Bakan Kasapoğlu, Gençlik Bilişim Festivali'ndeki stantları gezdi
AA - Müjdat Genç - Güncel
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Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Gençlik Bilişim Festivali'nin açılış programının ardından protokol heyetiyle bakanlık merkez binanın yanındaki statta kurulan stantları gezdi.
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Gençlik Bilişim Festivali'nin açılış programının ardından protokol heyetiyle bakanlık merkez binanın yanındaki statta kurulan stantları gezdi.
AA / Müjdat Genç - Güncel