Bakan Kasapoğlu, Eskişehir'de üniversite öğrencilerine seslendi Açıklaması - Haberler

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye'nin spor ülkesi olması konusunda yaptıkları çalışmalarda önemli mesafe katettiklerini ancak daha çok çalışmaları gerektiğini bildirdi.

Bakan Kasapoğlu, Eskişehir programı kapsamında eşi Betül Kasapoğlu ile Anadolu Üniversitesini (AÜ) ziyaret etti. Kasapoğlu'nu burada, Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, AÜ Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal, AK Parti İl Başkanı Zihni Çalışkan ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdulselam Er karşıladı.

Üniversite kütüphanesinde öğrencilerle bir araya gelen Kasapoğlu, daha sonra Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Anadolu Üniversitesi Spor Ödülleri" törenine katıldı.

Şampiyon takıma tebrik

Kasapoğlu, yaptığı konuşmada, AÜ'nün ülkenin güzide üniversitelerinden biri olduğunu söyledi.

Anadolu Üniversitesi Kadın Hentbol Takımı'nın Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen 17. Türkiye Üniversiteler GNÇ Sporfest Oyunları'nda şampiyon olduğunu hatırlatan Kasapoğlu, şöyle devam etti:

"İşte burada üniversiteler ligi şampiyonu hentbol takımımız var. Onları bir kez daha gönülden kutluyorum. Bu yıl Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak Üniversiteler Ligi'ni çok farklı bir boyuta taşıdık. Biliyorsunuz geçtiğimiz iki yıl maalesef pandemi süreci nedeniyle istediğimiz şekilde gerçekleştirememiştik ama biz üniversite sporlarının sporun gelişimi, nice başarılı sporcuların yetişmesi açısından çok kritik misyona haiz bir alan olarak görüyoruz."

Bundan sonraki süreçte üniversite sporlarına yönelik çalışmalarının devam edeceğini dile getiren Kasapoğlu, "Üniversitelerle pek çok alanda güzel iş birliklerimiz var. Üniversiteler bizim en güzel, en önemli paydaşlarımız. Bu anlamda paydaşlık ilişkisini güçlendirerek devam ettireceğiz" diye konuştu.

Bakan Kasapoğlu, üniversite spor salonu inşaatına Bakanlık olarak önümüzdeki günlerde başlayacaklarını da söyledi.

"Yeter ki spora gönül verin"

Törende farklı branşlardan sporla ilgilenen çok sayıda genç bulunduğunu vurgulayan Kasapoğlu, gençlere şöyle seslendi:

"Siz yeter ki spora gönül verin. Sporu bir yaşam tarzı olarak, bir hedef olarak hayatınıza, hayatınızın en önemli alanına koyun. Biz de sizin yanınızda tüm imkanlarla olmaya devam edeceğiz. Bu çerçevede tabii hentbol takımımız, Üniversiteler Ligi'nin şampiyonu. Diğer branşlarda başarılı arkadaşlarımı görüyorum. Her birinizle gurur duyuyoruz. Türkiye'nin spor ülkesi olma noktasında pek çok aşama katettik ama daha çok çalışmamız gerekiyor. Spordaki iddiamızı daha yukarılara, o yukarılara olan iddiamızı gerçekleştirmek için de sporu bir yaşam biçimi, bir kültür olarak güçlendirme noktasındaki çabalarımıza daha hızlı devam etmemiz gerekiyor. İşte o yüzden üniversite gençliği öğrencileri, akademik camiamız, eğitim camiamız, bu iş birliklerimizi güçlendireceğiz."

AÜ Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal, Bakan Kasapoğlu'na üzerinde ismi yazılı forma hediye etti.

Daha sonra Kasapoğlu, çeşitli müsabakalarda dereceye giren AÜ'lü öğrencilere ödüllerini verdi.