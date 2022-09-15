Bakan Kasapoğlu, 1. Lig Kulüpler Birliği başkanlığına seçilen Murat Özkaya'yı kutladı
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Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 1. Lig Kulüpler Birliği Derneği başkanlığına seçilen Eyüpspor Kulübü Başkanı Murat Özkaya'yı tebrik etti.
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 1. Lig Kulüpler Birliği Derneği başkanlığına seçilen Eyüpspor Kulübü Başkanı Murat Özkaya'yı tebrik etti.
Kasapoğlu tebrik mesajında, "1. Lig Kulüpler Birliği Derneğinin gerçekleştirilen genel kurul toplantısı sonucunda başkanlığa seçilen Eyüpspor Kulübü Başkanı Murat Özkaya'yı tebrik ediyorum. Murat Özkaya'ya ve yönetim kuruluna çalışmalarında başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.
Kaynak: AA / Hüseyin Doğru - Güncel