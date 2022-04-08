Bakan Karaismailoğlu, Mihalgazi Belediye Başkanı Akgün'ü kabul etti - Haberler

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Bakan Karaismailoğlu, Mihalgazi Belediye Başkanı Akgün'ü kabul etti

AA - Atilla Ünal - Güncel
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Bakan Karaismailoğlu, Mihalgazi Belediye Başkanı Akgün'ü kabul etti

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Eskişehir'in Mihalgazi ilçe Belediye Başkanı Zeynep Güneş Akgün'ü kabul etti.

MİHALGAZİ, ESKİŞEHİR (AA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Eskişehir'in Mihalgazi ilçe Belediye Başkanı Zeynep Güneş Akgün'ü kabul etti.

Akgün, ziyarete ilişkin yaptığı açıklamada, Bakan Karaismailoğlu ile ilçe yollarının durumunu görüştüklerini bildirdi.

Ayrıca Akgün, ???????Mihalgazi ilçesini Eskişehir'e bağlayan yeni kara yolu yapımının tamamlanacağı bilgisini aldığını aktardı.

Ziyarette, AK Parti Mihalgazi İlçe Başkanı Ali Akkar hazır bulundu.

AA / Atilla Ünal - Güncel

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