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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, bir ülkenin en büyük gücünün iyi yetişmiş nesilleri olduğunu belirterek, tüm öğretmenleri tebrik etti.

Kacır, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutladı.

Bir ülkenin en büyük gücünün iyi yetişmiş nesilleri olduğunu vurgulayan Kacır, "Evlatlarımızın ufkunu açan, merakını bilgiye ve üretime dönüştüren, onları geleceğe hazırlayan tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutluyorum. Ebediyete irtihal eden öğretmenlerimizi rahmetle yad ediyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA