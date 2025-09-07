Haberler

Bakan Işıkhan Şehit Ailesini Ziyaret Etti

Sakarya'da şehit ailesini ziyaret eden Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın aileye gönderdiği mektubu okudu.

Bir dizi programa katılmak üzere Sakarya'ya gelen Bakan Işıkhan, Şehit Piyade Komando Er Kenan Şentürk'ün ailesini ziyaret etti.

Bir süre aileyle sohbet eden Işıkhan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gönderdiği "Terörsüz Türkiye" mektubunu okudu.

Kur'an tilaveti ve dua edilmesinin ardından Bakan Işıkhan, aileye Kur'an-ı Kerim ve Türk bayrağı hediye etti.

Kaynak: AA / Burak Uçar - Güncel
