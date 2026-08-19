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Bakan Işıkhan Moritanya'da Maarif Vakfı Okulunu Ziyaret Etti

Bakan Işıkhan Moritanya'da Maarif Vakfı Okulunu Ziyaret Etti
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Moritanya'da Türkiye Maarif Vakfı okulunu ziyaret etti. Işıkhan, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, Maarif Vakfı'nın kültürü ve dili farklı coğrafyalarda yaşattığını belirterek, Büyükelçi Burhan Köroğlu'na, vakıf yöneticilerine ve öğretmenlere teşekkür etti.

(ANKARA) - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, karşılıklı ilişkilerin güçlendirilmesine yönelik çalışmalar için gittiği Moritanya'da Türkiye Maarif Vakfı okulunu ziyaret etti.

Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Dünyanın dört bir yanında faaliyet gösteren; kültürümüzü, dilimizi, medeniyet birikimlerimizi farklı coğrafyalarda yaşatan Türkiye Maarif Vakfı'nın Moritanya'daki okulunu ziyaret ettik. Türkiye ve Moritanya arasındaki ilişkilerin güçlenmesine yönelik çalışmalarını sürdüren Nuakşot Büyükelçimiz Sayın Burhan Köroğlu'na, Maarif Vakfı yöneticilerimize ve öğretmenlerimize teşekkür ediyorum."

Kaynak: ANKA
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