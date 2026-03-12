Haberler

Bakan Işıkhan, Türkiye Maden İşçileri Sendikası Genel Başkanı Akçul ve Heyetini Kabul Etti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Türkiye Maden İşçileri Sendikası Genel Başkanı Nurettin Akçul ile bir araya geldi.

(ANKARA) – Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Türkiye Maden İşçileri Sendikası Genel Başkanı Nurettin Akçul ve beraberindeki heyeti Bakanlıkta kabul etti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Türkiye Maden İşçileri Sendikası Genel Başkanı Nurettin Akçul ve beraberindeki heyet ile bir araya geldi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, görüşmeye ilişkin şu ifadeler kullanıldı:

"Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız Sayın Prof. Dr. Vedat Işıkhan, Türkiye Maden İşçileri Sendikası Genel Başkanı Sayın Nurettin Akçul ve beraberindeki heyeti Bakanlığımızda kabul etti."

Kaynak: ANKA
İran'ın yeni dini lideri Mücteba Hamaney'den ilk açıklama

İran'ın yeni dini lideri Mücteba Hamaney'den ilk açıklama
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

CHP'li Tanrıkulu, Salih Müslim için taziye mesajı paylaştı: Üzgünüm

CHP'li vekil, Salih Müslim için taziye mesajı paylaştı: Üzgünüm
Memurluktan istifa edip bu işe başladı! Tanesini 1 milyona liraya satıyor

Memurluğu bırakıp bu işe başladı! Tanesini 1 milyona liraya satıyor
Amrabat'tan Fenerbahçe'ye çok kötü haber

Korkulan oldu!
Merkez Bankası piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı

Merkez Bankası piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı
CHP'li Tanrıkulu, Salih Müslim için taziye mesajı paylaştı: Üzgünüm

CHP'li vekil, Salih Müslim için taziye mesajı paylaştı: Üzgünüm
Rusya'dan bir ilk! ABD ve İsrail'e en net çağrıyı yaptılar

Bu bir ilk! Putin resmen devrede
63 yaşındaki Seda Sayan'a ne oldu? Son halini görenler tanıyamıyor

63 yaşındaki Seda Sayan'a ne oldu? Son halini görenler şok