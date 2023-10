Bakan Işıkhan: İşsizlikle mücadeleye devam ediyoruz

ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "2023 yılı Ağustos ayında; istihdam sayımız 31 milyon 686 bine yükseldi. İşsiz sayımız 56 bin kişi azalarak yüzde 9,2 olarak gerçekleşti. İstihdam sayımızı her geçen gün daha da artırarak işsizlikle mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz" dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, çeşitli ziyaretlerde bulunmak için Gaziantep'e geldi. Gaziantep Valiliği'ni ziyaret eden Bakan Işıkhan, Vali Kemal Çeber'den kentteki çalışmalar hakkında bilgi aldı. Büyükşehir Belediyesi'ni de ziyaret eden Bakan Işıkhan, 40 bin öğretmene bisiklet dağıtım törenine katıldı. Bakan Işıkhan, ardından ziyaret ettiği AK Parti İl Başkanlığı'nda da partililere hitap ederek, şöyle dedi:

"Son 21 yılda Gaziantep'e 118 milyarı aşkın yatırım yaptık. Bakanlık olarak yaptığımız yatırım miktarı bile 9 milyarın üzerinde. Bunlar sadece birer rakam değil, yatırım, hizmet, eser, kalkınma demek. Her yatırım, her hizmet yeni çalışma alanları, yeni istihdam kapıları demek. Bugün Gaziantep'te 570 bin 196 aktif sigortalı vatandaşımız bulunuyor. Sigortalı sayımızı son 21 yılda yüzde 237 oranında artırdık. Yine Gaziantep'teki işe yerleştirme rakamlarımıza baktığımızda, İŞKUR aracılığıyla bugüne kadar toplam 307 bin 795 vatandaşımızın istihdam edildiğini görüyoruz. Bu istihdam rakamlarını bu seviyeye ulaştıran ve aynı zamanda nitelikli iş gücü yetişmesini sağlayan en önemli faaliyetlerimizden birisi olan aktif iş gücü programlarımızdan bugüne kadar toplamda 119 bin 144 kardeşim faydalanmış durumda. Özellikle depremzede vatandaşlarımız için bir can suyu olarak gördüğüm toplum yararına programlarımızdan ise 21 bin 723 kişiyi yararlandırdık."

'FİLİSTİN-İSRAİL ÇATIŞMASI İTİDAL İLE SON BULMALI'

Filistin ile İsrail arasında süren çatışmaların itidal ile son bulması gerektiğinin altını çizen Bakan Işıkhan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu konuda önemli diplomasi yürüttüğünü vurgulayarak, "Bu çatışmanın bir an önce itidal ve suhuletle son bulmasını diliyorum. Cumhurbaşkanımızın ne kadar büyük bir çaba gösterdiğini, ne büyük bir diplomatik mücadele verdiğini görüyoruz. Allah yardımcısı olsun" dedi.

'HEDEFİMİZİ YÜKSELTTİK'

Bakan Işıkhan, kentte önemli çalışmalar yaptıklarının altını çizerek şöyle devam etti:

"28 Mayıs seçimlerinden sonra yeni bir icraat dönemine girdik. Bugüne kadar kendimize 2023 hedefleri belirlemiştik ama artık biliyorsunuz ki daha büyük hedeflerimiz var; Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında ülkemizi, önümüzdeki asrın her bakımdan en güçlü devletleri arasına yükseltmek. Deyim yerindeyse bir yüzyıl ekim ve büyüme dönemi oldu, ikinci yüzyıl ise Allah'ın izniyle hasat dönemimiz olacak. Biz buna yürekten inanıyoruz. Onunla birlikte yol yürümekten onur duyan teşkilatlarımız ve bizler inanıyoruz. Elbette yolumuz uzun ve meşakkatli ancak bizim her türlü zorluğun üstesinden gelecek tecrübemiz, metanetimiz ve dayanışma ruhumuz var. Bugüne kadar yaşadığımız her sıkıntıda gösterdiğimiz dik duruş, gelecekteki dirayetimizin de teminatıdır. Antep, yatırım nedir, mega proje nedir, halka nasıl hizmet edilir çok iyi bilir. Bu şehrin aziz insanları ilimize eğitimden sağlığa, sosyal yardımlara, istihdamdan turizme varıncaya kadar neler kazandırdığımızı çok iyi biliyor."

'AĞUSTOS AYI İŞSİZLİK AZALDI'

Bakan Işıkhan, işsizlikle mücadeleye kararlılıkla devam ettiklerini belirterek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bu hafta Türkiye geneli istihdam rakamlarımız da açıklandı. 2023 yılı Ağustos ayında; istihdam sayımız 31 milyon 686 bine yükseldi. İşsiz sayımız 56 bin kişi azalarak yüzde 9,2 olarak gerçekleşti. İstihdam sayımızı her geçen gün daha da artırarak işsizlikle mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz. Hükümet olarak 21 yıllık dönemde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, özellikle çalışma ve sosyal güvenlik alanında, aynı zamanda nüfusumuzun tamamını hizmet kapsamına alan sosyal politikalar alanında büyük bir değişim ve dönüşüme öncülük ettik. İşçisi, işvereni, kadını, genci, emeklisi, engellisi ne kadar insanımız varsa, her biri için ayrı ayrı politikalar geliştirdik. Göreve gelir gelmez asgari ücret ara zammımızı belirledik. Ardından kamu görevlilerimizin toplu sözleşmelerini imzaladık. Hafta başında Cumhurbaşkanımızın da duyurduğu üzere 12,2 milyon emeklimizi kapsayan 5000 liralık ödememizin kararını açıkladık. İnşallah yılbaşı itibarıyla da maaşlarda yapılacak iyileştirmelere dair yeniden bir durum değerlendirmesi yaparak gereken adımları atacağız. Ben buradan bir kez daha hayırlı olsun diyorum. Kim ne derse desin, sahip olduğumuz tüm kaynaklarımızı milletimizin müreffeh yarınları için kullanmaktaki kararlı mücadelemizden asla geri dönmeyeceğiz. Allah'a hamdolsun ki ne zaman dertleşmek istese milletine koşan, sadece ülkemizin değil, tüm mazlum coğrafyaların da derdiyle dertlenen, zulme hiçbir şartta boyun eğmeyen bir lidere sahibiz."