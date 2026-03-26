Bakan Işıkhan Gaziantep'te Ortez-Protez Merkezini Ziyaret Etti

PROTEZ MERKEZİNİ GEZDİÇalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Gaziantep'te Buğday Tanesi Protez Ortez Yapım ve Uygulama Merkezi'ni ziyaret ederek yürütülen çalışmaları yerinde inceledi, engelli bireylerle bir araya geldi.

Türkiye'de yerel yönetim tarafından kurulan ilk protez-ortez merkezi olma özelliği taşıyan tesiste incelemelerde bulunan Işıkhan, merkezde yürütülen üretim ve uygulama süreçlerine ilişkin yetkililerden bilgi aldı. Merkezde protez ve ortez üretim aşamalarını yerinde gözlemleyen Bakan Işıkhan, kullanılan teknolojiler ve kişiye özel uygulamalar hakkında hazırlanan sunumu dinledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde vatandaşlara yönelik hizmetlerin kararlılıkla sürdürüleceğini belirten Işıkhan, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile proje öncesinde görüş alışverişinde bulunduğunu belirterek, "Projenin daha adını söyledi, hayırlı olsun dedim. Sadece adı, yani o kadar önemli ki. İnşallah diğer belediyelerimize de örnek olur bu Gaziantep Büyükşehir Belediyemizin projesi" dedi.

Bakan Işıkhan, ziyaret kapsamında merkezden hizmet alan vatandaşlarla da sohbet etti.

Haber: Nuray UZATMAZ-Kamera: GAZİANTEP-DHA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Eski AK Parti Milletvekili Bayram Ali Bayramoğlu tutuklandı

Eski AK Parti Milletvekili hakkında tutuklama kararı
Kız öğrenci, tartıştığı akranını yere yatırıp ayağıyla yüzüne bastı

Gençlik nereye gidiyor böyle?

Lucas Torreira'nın Beşiktaş Stadyumu'nda çekildiği fotoğrafa beğeni yağıyor

Beşiktaş Stadyumu'nda çekildiği fotoğrafa beğeni yağıyor
İntihar eden fenomen Kübra Karaarslan kimdir? Babası İstanbul'un göbeğindeki camide imam

İntihar eden fenomenin babasıyla ilgili gerçek şaşırttı

Trump'tan, 'İran savaşı feci bir hata' diyen Steinmeier'e yanıt

Trump, Avrupa'nın lokomotifiyle köprüleri atıyor! Yanıtı sert oldu
Kız öğrenci, tartıştığı akranını yere yatırıp ayağıyla yüzüne bastı

Gençlik nereye gidiyor böyle?

Küçük kızı defalarca kırbaçladı

Sınıfta insanlık dışı görüntüler
İslam Memiş, altın yatırımcısını bekleyen büyük tehlikeye dikkat çekti

İslam Memiş, altın yatırımcısını bekleyen büyük tehlikeye dikkat çekti