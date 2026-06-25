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Bakan Işıkhan: 30'uncu Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi Toplantısı İlgili Paydaşların Katılımıyla Yapıldı

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 30'uncu Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi Toplantısı'nda, ortak akıl ve sosyal diyalogla iş sağlığı ve güvenliği kültürünü yaygınlaştıracak adımlar atacaklarını açıkladı.

(ANKARA) - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 30'uncu Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi Toplantısı'nın yapıldığını belirterek, "Ortak akıl ve sosyal diyalog anlayışıyla hazırladığımız politikalarla, çalışma hayatında iş sağlığı ve güvenliği kültürünü daha da yaygınlaştıracak adımlar atmaya devam edeceğiz" dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 30'uncu Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi Toplantısı'nın kamu kurum ve kuruluşları, sosyal taraflar ve ilgili paydaşların katılımıyla gerçekleştirildiğini bildirdi.

Işıkhan paylaşımında, "Ortak akıl ve sosyal diyalog anlayışıyla hazırladığımız politikalarla, çalışma hayatında iş sağlığı ve güvenliği kültürünü daha da yaygınlaştıracak adımlar atmaya devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: ANKA
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