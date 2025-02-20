Bakan Işıkhan'ın Ablası Seyhan Güneş Son Yolculuğuna Uğurlandı
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın ablası Seyhan Güneş, 61 yaşında hayatını kaybetti. Cenazesi İzmir'de düzenlenen törenle defnedildi.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın, dün hayatını kaybeden ablası Seyhan Güneş'in cenazesi, İzmir'de toprağa verildi.
İzmir'deki evinde 61 yaşında vefat eden Güneş için Alsancak Hocazade Camisinde cenaze töreni düzenlendi.
Bakan Işıkhan, burada taziyeleri kabul etti.
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Saffet Köse'nin öğle vakti kıldırdığı cenaze namazının ardından Güneş'in cenazesi Bornova Hacılarkırı Mezarlığına defnedildi.
Cenaze törenine İzmir Valisi Süleyman Elban, AK Parti İzmir milletvekilleri Mahmut Atilla Kaya, Yaşar Kırkpınar, Ceyda Bölünmez Çankırı, İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Altan İnanç, AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin ile Işıkhan ve Güneş aileleri katıldı.