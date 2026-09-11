Bakan Işıkhan'dan şehit Sözleşmeli Er Ziyar Koparan için taziye mesajı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Iğdır'da meydana gelen askeri araç kazası sonucu şehit olan Sözleşmeli Er Ziyar Koparan için taziye mesajı yayımladı.

Bakan Işıkhan, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Iğdır'da görevi esnasında araç kazası sonucunda şehit olan kahraman Mehmetçiğimiz Sözleşmeli Er Ziyar Koparan'a Allah'tan rahmet, kıymetli ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun."

Kaynak: AA