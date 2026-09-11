Haberler

Bakan Işıkhan'dan şehit Sözleşmeli Er Ziyar Koparan için taziye mesajı

Güncelleme:
+6 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Iğdır'da meydana gelen askeri araç kazası sonucu şehit olan Sözleşmeli Er Ziyar Koparan için taziye mesajı yayımladı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Iğdır'da meydana gelen askeri araç kazası sonucu şehit olan Sözleşmeli Er Ziyar Koparan için taziye mesajı yayımladı.

Bakan Işıkhan, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Iğdır'da görevi esnasında araç kazası sonucunda şehit olan kahraman Mehmetçiğimiz Sözleşmeli Er Ziyar Koparan'a Allah'tan rahmet, kıymetli ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun."

Kaynak: AA
Bahçeli'nin 'Öcalan'a ev' açıklamasını Bakan Gürlek yalanladı

Bahçeli'nin Öcalan'la ilgili iddiasını Gürlek yalanladı
Tacize uğrayan kadın, durumu eşine anlatınca aldığı cevapla yıkıldı

Dolmuşta taciz edildi, eşine anlatınca aldığı cevapla yıkıldı
20 yaşındaki Fatmanur’a çarpan sürücü onu ölüme terk etti

Daha 20 yaşındaydı! Çarptıktan sonra ölüme terk etti
AK Parti Kilis İl Başkanı Serhan Diyarbakırlı istifa etti

AK Partili başkan iddiaların ardından istifa etti

Öcalan'a İmralı'da ev inşa edilmiş, geçmek için bir şartı var

Öcalan'a İmralı'da ev inşa edilmiş, geçmek için bir şartı var
Ece Erken Dubai'ye yerleşiyor: Ülkemi çok seviyorum ama geleceği göremiyorum

Ünlü sunucu tası tarağı toplayıp ülkeyi terk ediyor

'Beni vurdurma' diye özür diledi, Sedat Peker kayıtsız kalamadı

"Beni vurdurma" diye özür diledi, Sedat Peker kayıtsız kalamadı
Tek bir telefon yetti! İsmail Kartal'ı ikna eden isim ortaya çıktı

Tek bir telefon yetmiş! İsmail Kartal'ı ikna eden isim ortaya çıktı