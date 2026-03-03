Haberler

Klinik araştırmalarda sunulan GSS kapsamındaki sağlık hizmetleri SGK finansmanı altına alındı

Güncelleme:
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, kamu hastaneleri ve devlet üniversitelerindeki klinik araştırmalarda sunulan sağlık hizmetlerinin SGK finansmanı altına alındığını açıkladı. Bu adım, sağlık alanında AR-GE kapasitesini artırmayı ve tıbbi inovasyonu teşvik etmeyi hedefliyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, belirli şartları taşıyan kamu hastaneleri ile devlet üniversitelerindeki klinik araştırmalarda sunulan Genel Sağlık Sigortası (GSS) kapsamındaki sağlık hizmetlerinin Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) finansmanı altına alındığını bildirdi.

Bakan Işıkhan, NSosyal hesabındaki paylaşımda, SGK'nin Klinik Araştırmalarda Sunulan Sağlık Hizmetlerinin Ödenmesine İlişkin Yönetmeliği'nin Resmi Gazete'de yayımlandığını belirterek, şu bilgileri verdi:

"Sağlık alanında yürütülen bilimsel araştırmaları ve teknoloji geliştirme çalışmalarını destekliyoruz. Resmi Gazete'de yayımlanan karar sayesinde AR-GE kapasitesini artırmak ve tıbbi inovasyonu teşvik etmek için finansman kapsamını genişlettik. Belirli şartları taşıyan kamu hastaneleri ile devlet üniversitelerindeki klinik araştırmalarda sunulan genel sağlık sigortası kapsamındaki sağlık hizmetlerini SGK finansmanı altına aldık. Böylelikle genel sağlık sigortalı vatandaşlarımız en modern ve yenilikçi tedavi yöntemlerine daha kolay ulaşacak, akademi dünyamızın desteğiyle ülkemizin inovasyon gücüne destek olacağız."

Kaynak: AA / Özcan Yıldırım
Haberler.com
500

