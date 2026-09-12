Haberler

Bakan Işıkhan'dan 12 Eylül darbesinin 46. yılına ilişkin paylaşım:

Güncelleme:
+3 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

- "Vesayet odaklarına ve cuntacı yapılara asla geçit vermedik, vermeyeceğiz"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Vesayet odaklarına ve cuntacı yapılara asla geçit vermedik, vermeyeceğiz." ifadesini kullandı.

Bakan Işıkhan, 12 Eylül 1980 askeri darbesinin 46. yılına ilişkin NSosyal hesabından yayımladığı mesajında, şunları kaydetti:

"Siyasi tarihimize kara bir leke olarak geçen 12 Eylül askeri darbesinin üzerinden 46 yıl geçti. Tankların ve silahların demokrasiye, milli iradeye çevrildiği o kara günleri asla unutmadık. 12 Eylül'ün yaşattığı acılar, vatandaşlarımıza çektirdiği zulüm hala hafızamızda yerini koruyor. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, 2002 yılından bugüne olduğu gibi vesayet odaklarına ve cuntacı yapılara asla geçit vermedik, vermeyeceğiz."

Kaynak: AA
'Şimşekler' suç örgütüne operasyon! 11 ilde 64 gözaltı

Özel harekattan 11 ilde operasyon! 10 şirkete el konuldu, 64 gözaltı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İstifa edip geri dönmüştü! Ahmet Çakar'dan İsmail Kartal'a çok ağır sözler: Hain, hokkabaz...

Ahmet Çakar'dan İsmail Kartal'a çok ağır sözler: Hain, hokkabaz...
Erdoğan görüşmesi sonrası Mansur Yavaş anketi! Çıkan sonuç çok konuşulacak

Erdoğan görüşmesi sonrası Mansur Yavaş anketi! Çok konuşulacak sonuç
Sekreter olarak işe başladığı sanayide oto tamir ustası oldu

"Kadın başına yapamazsın" diyenler şimdi ona gidiyor!

Ve Oğuz Çetin'den istifadan vazgeçen İsmail Kartal'la ilgili ilk açıklama geldi

Ve Oğuz Çetin'den İsmail Kartal'la ilgili ilk açıklama
Erdoğan “Kapımız açık” demişti! Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü kararını verdi

Cumhurbaşkanının “Kapımız açık” dediği belediye başkanı kararını verdi
Vanlı Kara Haydar'la evlenmeden önce bakın ne demiş: Para benim için önemli değil

Vanlı Kara Haydar'ın eşinin para sözleri ortaya çıktı
Ortalığı birbirine kattı! Ters yola girip gazetecilere tükürdü, polis aracına saldırdı

Utandıran görüntüler