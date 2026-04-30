Haberler

Bakan Işıkhan, Çinli Mevkidaşı Wang Xiaoping ile Bakanlıkta Bir Araya Geldi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

(ANKARA) - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Çin İnsan Kaynakları ve Sosyal Güvenlik Bakanı Wang Xiaoping ile bir araya geldi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında gerçekleştirilen görüşmede; iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi, iş gücü piyasaları ve sosyal güvenlik alanında iş birliği konuları masadaki ana gündem maddeleri oldu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan, Türkiye ile Çin arasındaki ilişkilere yeni bir ivme kazandırmak amacıyla, Çin İnsan Kaynakları ve Sosyal Güvenlik Bakanı Wang Xiaoping ve beraberindeki heyeti Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında ağırladı.

Görüşmede, iki ülke arasında ekonomik ve sosyal alanlardaki iş birliğinin derinleştirilmesi, ortak projelerin geliştirilmesi ve sosyal güvenlik sistemlerine yönelik bilgi paylaşımının artırılması konuları ele alındı. İki ülkenin bakanları toplantının ardından imzaladıkları İşbirliği Mutabakat Zaptı ile kurumsal iş birliğinin güçlendirilmesi adına adım attı.

Kaynak: ANKA
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

