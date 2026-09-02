Adalet Bakanı Gürlek: Terörsüz Türkiye hedefini önemli görüyoruz

2026-2027 Adli Yıl Açılış Töreni'nde konuşan Adalet Bakanı Akın Gürlek, "Terörsüz Türkiye hedefini, milletimizin ortak geleceğinin, toplumsal huzurun ve milli birlik ve beraberliğimizin güçlenmesi bakımından önemli görüyoruz. Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda ilerlerken, bu hassas süreci istismar etmeye, toplumsal huzuru bozmaya veya provokasyonlarla milletimizin birlik ve beraberliğini zedelemeye yönelik girişimlere karşı sizlerin de dikkatli ve duyarlı olmasını arzuluyorum" dedi.

Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi Şehit Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz Yerleşkesi'nde 2026-2027 Adli Yıl Açılış Töreni düzenlendi. Adliyenin Atrium alanındaki tören saygı duruşu ve İstiklal marşı ile başladı. Törene, Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul Valisi Davut Gül, Adalet Bakan Yardımcısı Burak Ceyhan, Adalet Bakan Yardımcısı Can Tuncay, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Dönmez, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı Beşir Güven, Adli Tıp Kurumu Başkanı Hızır Aslıyüksek, İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız, Silivri Cumhuriyet Başsavcısı Barış Kurt, Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcısı Vedat Yiğit, Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Karakaya, Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Dalak, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcısı Barış Duman katıldı.

ALO ADALET 135 HİZMETİ 1 EYLÜL'DE BAŞLIYOR

Adli yıl açılış töreninde konuşan Bakan Gürlek, "Milletimizin adalete olan güvenini daha da güçlendirmek için yalnızca mevcut sistemi işletmekle yetinemeyiz. Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda bu dönemi aynı zamanda Adaletin Yüzyılı kılmak istiyoruz. Adaletin Yüzyılı bizim için yalnızca bir slogan değildir. Vatandaşımızın hakkına daha hızlı ulaştığı, yargılamaların makul sürede sonuçlandığı, hukuki güvenliğin ve öngörülebilirliğin arttığı, savunmanın güçlendiği, adalete erişimin kolaylaştığı ve teknolojinin adalet hizmetinin hızına ve kalitesine katkı sunduğu bir Türkiye hedefidir. Bu nedenle reform anlayışımızı yalnızca kanun değişiklikleriyle sınırlı tutmuyor, yargının günlük işleyişini daha verimli hale getirecek sistemleri de kuruyoruz. Yargı Hizmetlerinin Etkinliği Bürolarıyla uzun süren dava ve soruşturmaların sebeplerinin daha erken tespit edilmesini, hedef sürelerin daha sağlıklı takip edilmesini ve adalet hizmetlerinin verimliliğinin sürekli ölçülerek geliştirilmesini amaçlıyoruz. Yargısal kararın içeriğine değil, yargı hizmetinin daha düzenli, daha hızlı ve daha etkin işlemesine katkı sağlayacak idari ve teknik kapasitenin güçlendirilmesine odaklanıyoruz. Bu anlayışın son adımlarından biri de Alo Adalet 135 hizmetidir. 1 Eylül itibarıyla Ankara Batı, İzmir ve Kayseri adliyelerinde pilot bölge olarak başlayan uygulamayla, özellikle uzun süren dava ve soruşturmalara ilişkin vatandaşlarımızın başvurularını hızlı ve güvenli biçimde ilgili mercilere ulaştırabilecekleri yeni bir iletişim kanalı oluşturduk. Vatandaşımızın sesini daha doğrudan duyan, gecikmelerin sebeplerini tespit eden ve çözüm üretme kapasitesini artıran bir adalet sistemi kurmayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

'FAİLİ MEÇHUL OLAYLAR ÜZERİNDE HASSASİYETLE DURUYORUZ'

Bakan Gürlek, "Adaletin zamanında tecellisi kadar maddi gerçeğin karanlıkta kalmaması da bizim için önemlidir. Bu nedenle faili meçhul olaylar ve kamu vicdanında yıllardır cevap bekleyen dosyalar üzerinde hassasiyetle duruyoruz. Bakanlığımız bünyesinde oluşturulan Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığımızın çalışmalarıyla geçmişte aydınlatılamamış dosyaları günümüzün teknolojik ve kriminal imkanlarıyla yeniden değerlendiriyoruz. Bu çalışmalar kapsamında bugüne kadar çok sayıda faili meçhul olayın aydınlatılmasında önemli mesafe alınmıştır. Aradan geçen zaman, maddi gerçeğin değerini azaltmaz. Kamu vicdanında kapanmamış her dosyanın hukukun imkanları ve somut deliller çerçevesinde titizlikle ele alınması gerektiğine inanıyoruz. Aynı şekilde tüm daire başkanlıklarımız da adalet hizmetlerindeki verimliliği artırmak uğruna yoğun mesailerine devam etmektedir. Adalet hizmetini yalnızca klasik suç türleriyle sınırlı da görmüyoruz. Ormanlarımız, doğal varlıklarımız ve gelecek nesillerimizin ortak emaneti olan Yeşil Vatanımızın korunması da hukuk devletinin sorumluluk alanındadır. Kasten çıkarılan yangınlardan sabotaj girişimlerine, ihmali davranışlarla büyük çevre zararlarına sebep olan eylemlere kadar bu alandaki soruşturmaların titizlikle yürütülmesi ve maddi gerçeğin süratle ortaya çıkarılması büyük önem taşımaktadır. Yeşil Vatan'ı korumak yalnızca bugünün çevresini değil, gelecek nesillerimizin hakkını korumaktır. Bu yaklaşım Bakanlığımızın son dönem çalışmalarında da açık biçimde ortaya konulmuştur" diye konuştu.

'DİNİ VE MİLLİ DUYGULARI SUİSTİMAL EDENLERE KARŞI MÜCADELEDE YARGI MENSUPLARINI TAKDİR EDİYORUZ'

Akın Gürlek, "Milletimizin huzurunu tehdit eden uyuşturucu, yasa dışı bahis ve sanal kumar, sokak çeteleri, organize suç yapılanmaları, suç gelirlerinin aklanması ve yeni nesil dijital suçlarla mücadeleyi de aynı hukuk devleti anlayışı içinde değerlendiriyoruz. Ailelerimizi ve gençlerimizi hedef alan; dini, milli ve insani duyguları suistimal eden, insanların güvenini kötüye kullanan veya suç gelirleri üzerinden haksız menfaat sağlayan yapılara karşı yürütülen mücadelede yargı mensuplarımızın hukuka bağlı, somut delile dayalı ve titiz çalışmalarını takdir ediyoruz. Bu ağır sorumluluğu yerine getiren bütün çalışma arkadaşlarımızın manevi olarak yanında olduğumuzu, ihtiyaç duyulan kurumsal ve teknik kapasiteyi geliştirmeye devam edeceğimizi özellikle ifade etmek isterim. Biz hiçbir dini yapılanmaya, milli oluşuma veya toplumsal fayda amacı taşıyan insani ve sosyal projeye karşı değiliz. Bizim karşı olduğumuz; toplumumuzun değerlerini istismar eden, insanların iyi niyetini ve güvenini kötüye kullanan, hukuki boşluklardan yararlanarak haksız menfaat sağlayan, milletimizin vicdanını zedeleyen ve kamu düzenine zarar veren gerçek veya tüzel kişilerdir. Bu yapılara karşı yürütülen mücadelede, ucu nereye giderse gitsin, hukukun ve somut delillerin gösterdiği istikamette maddi gerçeğin ortaya çıkarılacağına inanıyoruz" dedi.

'TERÖRSÜZ TÜRKİYE HEDEFİNİ ÖNEMLİ GÖRÜYORUZ'

Bakan Gürlek, "Terörsüz Türkiye hedefini, milletimizin ortak geleceğinin, toplumsal huzurun ve milli birlik ve beraberliğimizin güçlenmesi bakımından önemli görüyoruz. Şehitlerimizin aziz hatırasını ve gazilerimizin fedakarlığını daima muhafaza ederek, devletimizin ve milletimizin birliğinden, ülkemizin bütünlüğünden ve hukuk devletinin temel esaslarından hiçbir şekilde taviz vermeden, terörün ülkemizin gündeminden tamamen çıktığı bir Türkiye hepimizin ortak temennisidir. Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda ilerlerken, bu hassas süreci istismar etmeye, toplumsal huzuru bozmaya veya provokasyonlarla milletimizin birlik ve beraberliğini zedelemeye yönelik girişimlere karşı sizlerin de dikkatli ve duyarlı olmasını arzuluyorum" ifadelerini kullandı.

'ADALET, HUKUK DEVLETİNİN TEMELİDİR'

Programda konuşan İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Dönmez, "Yeni adli yılın ülkemize, milletimize ve yargı camiamıza hayırlı olmasını diliyorum. Görevleri başında hayatını kaybeden hakim ve Cumhuriyet savcılarımızı ve adalet teşkilatımızın tüm mensuplarını rahmet ve minnetle anıyorum. Değerli konuklar, adalet, devletin vatandaşına sunduğu hizmetlerden yalnızca biri değildir. Adalet, hukuk devletinin temelidir. Vatandaşın devlete duyduğu güvenin en güçlü teminatıdır. Bu nedenle bizler adliye kapısından içeri giren her vatandaşımızın yalnızca bir dosyanın tarafı olmadığını, arkasında bir hayat, bir aile ve bir adalet beklentisi olduğunu bilerek görev yapmak durumundayız. Bizim için adalet, hakkın sahibine teslim edilmesi, suçsuzun korunması, suçlunun hukuk içinde hesap vermesi ve mağdurun adalete olan inancının güçlendirilmesidir" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı