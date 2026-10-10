Bakan Gürlek'ten Uluslararası Adalet Zirvesi'ne ilişkin paylaşım:

Adalet Bakanı Akın Gürlek, "Savaşların, çatışmaların, kitlesel göçlerin ve dijital tehditlerin beraberinde getirdiği küresel sorunlar karşısında insan onurunu ve hukukun üstünlüğünü esas alan, adaletin herkes için erişilebilir olduğu bir dünya düzeninin inşası için uluslararası işbirliğimizi güçlendirmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Gürlek, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, dünyanın farklı hukuk geleneklerini bir araya getiren Uluslararası Adalet Zirvesi'nde, bakanlar, yargı mensupları, uluslararası kuruluş temsilcileri, akademisyenler ve hukukçularla iki gün boyunca adaletin geleceğini değerlendirdiklerini bildirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle gerçekleştirilen kapanış programıyla zirvenin tamamlandığını belirten Gürlek, "İnsan hakları, uluslararası tahkim, dijital dönüşüm ve göç başta olmak üzere çağımızın öncelikli hukuk meselelerini kapsamlı biçimde değerlendirerek farklı medeniyetlerin ve hukuk geleneklerinin birikimleri ışığında ortak çözüm yolları üzerinde istişarelerde bulunduk." bilgisini verdi.

Bakan Gürlek, şunları kaydetti:

"Savaşların, çatışmaların, kitlesel göçlerin ve dijital tehditlerin beraberinde getirdiği küresel sorunlar karşısında insan onurunu ve hukukun üstünlüğünü esas alan, adaletin herkes için erişilebilir olduğu bir dünya düzeninin inşası için uluslararası işbirliğimizi güçlendirmeye devam edeceğiz. Ortak adalet vizyonumuzu güçlendiren ve hukuk diplomasisine yeni ufuklar açan zirvemizin somut ve kalıcı işbirliklerine vesile olmasını temenni ediyor, katılımları ve kıymetli katkıları dolayısıyla tüm konuklarımıza teşekkür ediyorum."

Akın Gürlek, paylaşımında zirveye ilişkin görüntülere de yer verdi.

Kaynak: AA