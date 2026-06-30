Haberler

Adalet Bakanı Gürlek, stajyer avukatları kabul etti

Adalet Bakanı Gürlek, stajyer avukatları kabul etti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul 2 No'lu Baro Başkanı Yasin Şamlı ile stajyer avukatları kabul etti. Gürlek, genç hukukçulara yüksek lisans yapmaları, dil öğrenmeleri ve branşlaşma konusunda tavsiyelerde bulundu.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul 2 No'lu Baro Başkanı Yasin Şamlı ile mesleğe adım atmaya hazırlanan stajyer avukatları kabul etti.

Bakan Gürlek, Adalet Bakanlığında bir araya geldiği stajyer avukatlara, meslekte başarılı olmanın yolunun sürekli gelişimden, uzmanlaşmadan ve sahayı iyi tanımaktan geçtiğini belirtti.

Staj döneminin meslek hayatı açısından büyük önem taşıdığını kaydeden Gürlek, genç hukukçulara yüksek lisans yapmaları, dil öğrenmeleri ve branşlaşma konusunda kendilerini geliştirmeleri tavsiyesinde bulundu.

Akın Gürlek, "Kendinize bir alan belirleyin, bir yol belirleyin. Mutlaka bir alanı seçin, o alanda kendinizi yetiştirmeye çalışın." diye konuştu.

İstanbul 2 No'lu Baro'nun stajyer avukatların eğitimi ve gelişimi için önemli çalışmalar yürüttüğünü dile getiren Gürlek, "Adalet Bakanlığı olarak yapmamız gereken bir şey varsa yanınızdayız." mesajını verdi.

Bakan Gürlek, genç hukukçulara başarı dileğinde bulundu.

Kaynak: AA / İsmet Karakaş
CHP'de 26 il başkanı daha görevden alındı! 7 il başkanının ihracı isteniyor

CHP'de yeni dalga! 20'den fazla isim görevden alındı
Büyükçekmece'de korkutan yangın! Rüzgarın etkisiyle büyüdü

İstanbul'da korkutan yangın! Rüzgarın etkisiyle büyüdü
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB Yüksek Temsilcisi Kallas'ı kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kallas'ı kabul etti
Devlet hastanesinde güvenlikten uygunsuz görüntüler! Hastalar şifa beklerken rezaleti izledi

Devlet hastanesinde uygunsuz görüntüler! Hastalar rezaleti izledi
İstanbul'da yarın 'yapışkan' kabusa dikkat! Yılın en sıcak günü olacak

İstanbul'da yarın yapışkan kabusa dikkat! Nefes almak bile zorlaşacak
Haluk Levent'in kardeşi Berkant Acil tutuklandı

Haluk Levent'in kardeşi tutuklandı
Çapkanlar operasyonundan çarpıcı görüntü! Uyuşturucuyu tuvalete atmışlar

Çapkanlar'a bak sen! Tuvalete elini sokan polis neler çıkardı neler
AYM'den cinsiyet değişikliği kararı! İptal talebi reddedildi

AYM cinsiyet değişikliği için son noktayı koydu
Hatay'da yaya geçidi isyanı: Yurt dışında böyle yap, bak nasıl paket ediyorlar

Hatay'da yolda yürürken yaşadığı olay genç kızı isyan ettirdi