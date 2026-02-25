Haberler

Bakan Gürlek'ten, Balıkesir'de kaza kırıma uğrayan F-16 uçağına ilişkin açıklama Açıklaması

Güncelleme:
Adalet Bakanı Akın Gürlek, kaza kırıma uğrayan F-16 uçağına ilişkin Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Bakan Gürlek, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Balıkesir 9. Ana Jet Üssü Komutanlığı filosuna ait F-16 uçağımız, görev uçuşu esnasında kaza kırıma uğramış ve kahraman bir pilotumuz şehit olmuştur. Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığımız olayla ilgili soruşturma başlatmış olup, Başsavcımız, Başsavcı Vekilimiz ve iki Cumhuriyet Savcımız kaza mahalline intikal etmiştir. Şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Türk Silahlı Kuvvetlerimize sabır ve metanet temenni ediyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun."

Kaynak: AA / Fatih Gokbulut
