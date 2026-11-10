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Bakan Gürlek'ten Adalet Bakanlığı bütçesinin kabulüne ilişkin açıklama

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Adalet Bakanı Akın Gürlek, TBMM Genel Kurulunda kabul edilen Adalet Bakanlığı bütçesinin hayırlı olmasını diledi.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, TBMM Genel Kurulunda kabul edilen Adalet Bakanlığı bütçesinin hayırlı olmasını diledi.

Bakan Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Adalet Bakanlığının 2027 Yılı Bütçe Teklifinin, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildiğini bildirdi.

Komisyon Başkanı Mehmet Muş ve milletvekillerine teşekkür eden Gürlek, şunları kaydetti:

"Yargı süreçlerinin hızlandırılması, hizmetlerin etkinliğinin artırılması ve vatandaşlarımızın adalete erişiminin kolaylaştırılması için özveriyle görev yapan tüm mesai arkadaşlarıma şükranlarımı sunuyorum. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, kapsayıcı reformlarımızı hayata geçirmeye ve milletimizin adalet beklentilerine somut çözümler üretmeye kararlılıkla devam edeceğiz. 2027 Yılı Bütçe Teklifimizin ülkemize, milletimize ve adalet teşkilatımıza hayırlı olmasını diliyorum."

Kaynak: AA
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