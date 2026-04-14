Bakan gürlek: 12'nci Yargı Paketi'ndeki düzenlemelerle yargıyı el birliğiyle daha da hızlandıracağız

Adalet Bakanı Akın Gürlek, noterlik hizmetlerinin yargının hızlandırılması sürecindeki kritik rolünü vurguladı ve Türkiye Noterler Birliği ile iş birliği içinde çalışacaklarını açıkladı.

ADALET Bakanı Akın Gürlek, noterlik hizmetlerinin yargının hızlandırılması sürecinde önemli olduğunu belirterek, "Noterlerimizin yargının hızlandırılması konusundaki somut önerileri bizim için çok kıymetli. 12'nci Yargı Paketi'ndeki düzenlemelerle yargıyı hep birlikte daha da hızlandıracağız" dedi.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Türkiye Noterler Birliği Başkanı Serdar Arat ve heyetini Bakanlık'ta kabul etti. Noterlerin önerilerini not alan Bakan Gürlek, yargının hızlanmasında sundukları hizmetler için tüm noterlere teşekkür etti. Noterlerin sistemde tespit ettiğini sorunların ve çözüm önerilerinin yargı sistemini daha da hızlandıracağına inandıklarını vurgulayan Bakan Gürlek, "Son dönemde yargının hızlandırılması alanında sizin çok büyük emeğiniz var. Araç satışları, veraset ilanlarının verilmesi gibi birçok işlemde yargın hızlandırılması için atılmış önemli adımlar arasında yer alıyor" ifadelerini kullandı.

Türkiye Noterler Birliği tarafından hazırlanıp kendisine sunulan paketi de inceleyeceğini ve üzerinde çalışacaklarını belirten Bakan Gürlek sözlerine şöyle devam etti:

"Hazırlamış olduğunuz paket üzerinde de çalışma yapalım. Bunlar da inşallah yargının hızlandırılması için gerekli adımlar olacak. Dijital dönüşüm üzerinde de çalışıyorsunuz. Sürekli olarak yargının hızlanması için bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Özellikle sizin yargının hızlandırılması konusundaki somut önerileriniz bizim için çok kıymetli. Şu an biliyorsunuz bir çalışma başlattık. 12'nci Yargı Paketi'ndeki düzenlemelerle yargıyı hep birlikte daha da hızlandıracağız."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
