Bakan Gürlek, Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz'ı Andı

ADALET Bakanı Akın Gürlek, 11 yıl önce görevinin başında şehit edilen merhum Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ı andı.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Merhum Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ın bundan 11 yıl önce görevinin başında, adaletin tecellisi için mücadele ederken hain bir terör saldırısı sonucu şehit olduğunu hatırlattı. Gürlek'in merhum Kiraz için yayımladığı anma mesajında şu ifadeler yer aldı:

"O gün, kahraman Cumhuriyet Savcımız Mehmet Selim Kiraz ile demokratik hukuk devletimizin temel sütunlarından biri olan adalet teşkilatımız hedef alındı. Adaletin kutsal bir emanet olduğu bilincini kuşanan meslektaşlarımız ise teröre karşı mücadelesini hukuk içinde kalarak azim ve kararlılıkla sürdürdü. Bu emaneti canı pahasına taşımış olan Mehmet Selim Kiraz'ın duruşu bugün de adalet teşkilatımızın ortak vicdanında yaşamaktadır. Merhum şehidimize kastedenlere, bu alçak eylemin emrini verenlere ve terörü bir yöntem olarak benimseyen tüm karanlık odaklara karşı mücadele azmimizi bir kez daha yineliyoruz. Başta Şehit Mehmet Selim Kiraz olmak üzere; adalet yolunda görev yaparken şehadete yürüyen tüm yargı mensuplarımızı ve vatan uğruna can veren aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz."

