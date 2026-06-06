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Bakan Gürlek: İş insanının kadınları hedef alan sözleri hakkında soruşturma başlatıldı

Bakan Gürlek: İş insanının kadınları hedef alan sözleri hakkında soruşturma başlatıldı
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Adalet Bakanı Akın Gürlek, bir iş insanının açılış programında kadınları ve belirli bir etnik kimliğe mensup vatandaşları hedef aldığı gerekçesiyle İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından resen soruşturma başlatıldığını duyurdu.

ADALET Bakan Akın Gürlek, "Sosyal medya platformlarında yer alan paylaşımlarda bir iş insanı tarafından bir açılış programında kadınları ve belirli bir etnik kimliğe mensup vatandaşlarımızı hedef aldığı değerlendirilen ifadeler üzerine İzmir Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından resen soruşturma başlatılmıştır" dedi.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, iş insanı R.K. tarafından sarf edilen ifadelerle ilgili olarak, 'Halkın bir kesimini alenen aşağılama' suçu kapsamında resen soruşturma başlatıldığına ilişkin açıklamasını, sanal medya hesabından paylaşarak, şöyle dedi:

"Sosyal medya platformlarında yer alan paylaşımlarda bir iş insanı tarafından bir açılış programında kadınları ve belirli bir etnik kimliğe mensup vatandaşlarımızı hedef aldığı değerlendirilen ifadeler üzerine İzmir Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından resen soruşturma başlatılmıştır. Adaletin terazisi kimsenin servetine, ünvanına veya statüsüne göre tartmaz; yargı, daima insan onurunu ve hukuku korur. Kadınların onurunu zedeleyen, haysiyetini inciten ve toplumsal hassasiyetlerimizle bağdaşmayan ifadeler, kim tarafından söylenirse söylensin asla kabul edilemez. Bu tür sözlerin bir 'fıkra' veya mizah adı altında sarf edilmesi, kadınlarımıza ve toplumumuzun belirli bir kesimine yönelik sergilenen bu nezaketsizliği hafifletmez. Toplumumuzun temel direği olan kadınlarımızın onuruna ve vatandaşlarımıza yönelik her türlü ayrımcı yaklaşımın karşısında durmaya kararlılıkla devam edeceğiz."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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