Haberler

Adalet Bakanı Gürlek, İç Anadolu Bölgesi milletvekilleriyle görüştü

Adalet Bakanı Gürlek, İç Anadolu Bölgesi milletvekilleriyle görüştü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adalet Bakanı Akın Gürlek, İç Anadolu milletvekilleriyle yaptığı toplantıda, yargıya güveni güçlendirmek için hedef süre uygulamasının etkinleştirileceğini ve davaların gereksiz bilirkişi incelemeleri nedeniyle uzadığını belirtti. 12. Yargı Paketi kapsamında bilirkişilik düzenlemeleri yapılacağını açıkladı.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, İç Anadolu Bölgesi'ndeki illerin milletvekilleri ile istişare toplantısında bir araya geldi.

Adalet Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Gürlek, Ankara Hakimevi'ndeki toplantıda yaptığı konuşmada, yargıya güveni güçlendirmek için hedef süre uygulamasının etkinleştirileceğini belirtti.

Hedef süre uygulamasıyla ilgili Hakimler ve Savcılar Kurulunun (HSK) belirlediği kriterlerin olduğunu hatırlatan Gürlek, şunları kaydetti:

"Hangi davanın ne kadar sürede biteceği aslında belli. Kira tespit davasını 9 aylık sürede hakim bitirmek zorunda. Bitiremezse daha önceden bir yaptırım olmuyordu ama biz artık HSK'ye bu konuda yetki verdik. 9 aylık süreyi aşıyorsa, hakimden, şahıstan kaynaklanan bir sebep varsa artık o hakimle ilgili gereği yapılacak. Hedef süreyi bölge adliye mahkemelerine de koyduk. Bölge adliye mahkemelerinde de bir davanın ne kadar sürede bitirileceği belli. Bu davayı açar açmaz avukatlarımız da görüyor, vatandaş da aslında biliyor. Bölge adliye mahkemesi de bu hedef sürede bitiremiyorsa, o hakimle ilgili, o daire başkanı ilgili ya da heyetle ilgili biz gereğini yapacağız."

Gürlek, 12. Yargı Paketi'ne ilişkin çalışmalarda toplumsal ihtiyaçların dikkate alındığını belirterek, davaların gereksiz bilirkişi incelemeleri nedeniyle uzadığını vurguladı.

Yargı paketi kapsamında bilirkişilik uygulamalarına ilişkin önemli düzenlemeler yapılacağını bildiren Gürlek, yalnızca maddi hesaplama gerektiren durumlarda dosyaların bilirkişiye gönderilmesi gerektiğini ifade etti.

Bölge milletvekilleriyle yapılan istişare toplantılarının faydalı olduğunu kaydeden Gürlek, toplantıya katılan milletvekillerine teşekkür etti.

Kaynak: AA / Abdullah Sarica
ABD enflasyon verileri açıklandı! İşte yatırımcısını üzen altının ilk tepkisi

Beklenen veriler açıklandı! İşte yatırımcıyı üzen altının ilk tepkisi

Trump: İran anlaşmayı müzakere etmek için çok vakit harcadı, şimdi bedelini ödeyecekler

Ve korkulan oluyor! Trump'tan bugüne kadarki en sert tehdit
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan parti grubunu ayağa kaldıran İsrail sözleri

Erdoğan'dan parti grubunu ayağa kaldıran İsrail sözleri
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yetişkin içerik üreticisi ortalığı karıştırdı: Bunu yapanla bir gece geçireceğim

Tek cümlesiyle ortalığı karıştırdı: Bunu yapanla bir gece geçireceğim
A Milli Takım'da neler oluyor? Kerem çıldırdı

A Milli Takım'da neler oluyor?
'Bebek benden değil' diyerek hamile eşini öldürdü! İşte o kocaya verilen ceza

"Bebek benden değil" diyerek hamile eşini öldürdü! İşte o kocaya verilen ceza
CHP tartışmalarında sanatçılardan peş peşe yasak kararı: Zülfü Livaneli de topa girdi

Zülfü Livaneli de topa girdi: Bestelerimi kullanamaz
Kızının mezarından ayrılmıyordu! Kanserden hayatını kaybetti

Mezarından ayrılmıyordu! Evlat acısına dayanamadı
Fenerbahçe'de Guirassy için anlaşma tamamlandı

Fenerbahçe transferi bitirdi! Kulübüyle de resmen el sıkışıldı
Fenerbahçe'de mazbata törenine damga vuran görüntü

Kulübe adım atar atmaz raconu kesti!