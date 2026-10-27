Bakan Gürlek, Ankara, İstanbul ve Edirne'de 3 soruşturmada operasyon yapıldığını dedi

Bakan Gürlek, Ankara, İstanbul ve Edirne'de 3 soruşturmada operasyon yapıldığını dediGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bakan Gürlek, gençleri suç örgütlerinden korumayı ve yasa dışı bahis ağlarını çökertmeyi hedeflediklerini belirtti. Bugün Ankara, İstanbul ve Edirne Cumhuriyet Başsavcılıklarının koordinesinde yürütülen 3 ayrı soruşturma kapsamında operasyonlar gerçekleştirildi.
Bakan Gürlek: Hedefimiz açıktır: Sokaklarımızı güvenli tutmak, gençlerimizi suç örgütlerinden korumak, yasa dışı bahis ağlarını çökertmek ve suç örgütlerinin ekonomik kaynaklarını kurutmaktır. Bu doğrultuda bugün Ankara, İstanbul ve Edirne Cumhuriyet Başsavcılıklarımızın koordinesinde yürütülen 3 ayrı soruşturma kapsamında operasyonlar gerçekleştirilmiştir.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı