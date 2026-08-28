Milli Savunma Bakanı Güler, Rütbe Terfi Töreni'ne Katıldı

MİLLİ Savunma Bakanı Yaşar Güler, 2026 Yüksek Askeri Şura Toplantısı sonrasında bir üst rütbeye terfi eden personel için Bakanlık'ta düzenlenen törene katıldı.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Bir üst rütbeye terfi eden askeri personel için Milli Savunma Bakanlığı'nda Rütbe Terfi Töreni gerçekleştirildi. Törene, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve beraberindeki Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, kuvvet komutanları, bakan yardımcıları ve rütbe alan personel ile aileleri katıldı. Törende, Bakan Yaşar Güler ile Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu birer konuşma yaptı" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı