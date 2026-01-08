Milli Savunma Bakanı Güler, Ürdün Genelkurmay Başkanı'nı Kabul Etti

(ANKARA) - Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ürdün Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Yousef Al Hnaity'i kabul etti.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ürdün Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Yousef Al Hnaity'i kabul etti. Kabulde, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu da yer aldı" ifadesine yer verildi.