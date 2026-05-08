Bakan Güler, Suriye Savunma Bakanı Kasra ile Bir Araya Geldi

(ANKARA) - Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Suriye Savunma Bakanı Tümgeneral Murhaf Ebu Kasra ile İstanbul'da görüştü.

Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, SAHA 2026 Fuarı'nda konuk Bakanlarla görüşmelere devam ediyor. Bakan Yaşar Güler, SAHA 2026 için İstanbul'a gelen Suriye Savunma Bakanı Tümgeneral Murhaf Ebu Kasra ile bir görüşme gerçekleştirdi" denildi.

