Bakan Güler, Polonya Cumhurbaşkanı Nawrocki'yi Ankara'da karşıladı
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetlisi olarak Ankara'ya gelen Polonya Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki'yi Esenboğa Havalimanı'nda resmi bir törenle karşıladı. Ziyaret, iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin güçlendirilmesi kapsamında gerçekleşti.
MİLLİ Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ankara'ya gelen Polonya Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki'yi Esenboğa Havalimanı'nda karşıladı.
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetlisi olarak Ankara'ya gelen Polonya Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki'yi Esenboğa Havalimanı'nda karşıladı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı