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Bakan Güler Özel Kuvvetler Kursu Kapanış Töreni'ne Katıldı

Bakan Güler Özel Kuvvetler Kursu Kapanış Töreni'ne Katıldı
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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ile birlikte 18'inci Dönem Özel Kuvvetler Komutanlığı İhtisas Kursu Kapanış Töreni'ne katıldı, incelemelerde bulundu ve talimatlar verdi.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, 18'inci Dönem Özel Kuvvetler Komutanlığı İhtisas Kursu Kapanış Töreni'ne katıldı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Bakan Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu'yla, Özel Kuvvetler Komutanlığı'ndaki 18'inci Dönem Özel Kuvvetler Komutanlığı İhtisas Kursu Kapanış Töreni'ne katıldı.

Askeri törenle karşılanan Güler, incelemelerde bulunarak devam eden faaliyetlere ilişkin bilgi aldı ve talimatlar verdi.

Kaynak: AA
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