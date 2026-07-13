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Bakan Güler, Mısırlı Mevkidaşı Zaher ile Bir Araya Geldi

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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ankara'ya resmi davetli olarak gelen Mısır Savunma Bakanı Korgeneral Ashraf Salem Zaher ile görüştü. Görüşmelerin ardından iki bakan Savunma İş Birliği İyi Niyet Mektubu'nu imzaladı.

(ANKARA) - Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Mısır Silahlı Kuvvetler Başkomutanı ve Savunma ve Askeri Üretim Bakanı Korgeneral Ashraf Salem Zaher ile Bakanlık'ta görüştü.

Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB)X hesabından yapılan paylaşımda, görüşmeye ilişkin, "Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, resmi davetlisi olarak Ankara'ya gelen Mısır Silahlı Kuvvetler Başkomutanı ve Savunma ve Askeri Üretim Bakanı Korgeneral Ashraf Salem Zaher'i Milli Savunma Bakanlığında askeri törenle karşıladı" ifadelerine yer verildi.

Görüşmelerin ardından Güler ve Zaher, Savunma İş Birliği İyi Niyet Mektubu'nu imzaladı. MSB'nin bir diğer sosyal medya paylaşımında, "Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile Mısır Silahlı Kuvvetler Başkomutanı ve Savunma ve Askeri Üretim Bakanı Korgeneral Ashraf Salem Zaher, baş başa gerçekleştirdikleri görüşmenin ardından heyetler arası görüşmeye başkanlık etti. Heyetler arası görüşme sonrasında her iki Bakan tarafından Savunma İş Birliği İyi Niyet Mektubu imzalandı" denildi.

Kaynak: ANKA
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