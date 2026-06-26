Bakan Güler, Kara Kuvvetleri personelini kabul etti

'KARA KUVVETLERİMİZ, DÜNYADA MÜSTESNA BİR YERE SAHİP'

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türk Kara Kuvvetleri'nin 2235'inci kuruluş yıl dönümü nedeniyle kabul ettiği Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel ve beraberindeki personele hitaben bir konuşma yaptı. Bakan Güler, "Kara Kuvvetlerimizin kuruluşunun 2235'inci yıl dönümü münasebetiyle sizlerle bir araya gelmekten büyük memnuniyet duyuyor ve bu anlamlı günümüzü en içten dileklerimle kutluyorum. Kara Kuvvetlerimizin bugünkü güçlü seviyeye gelmesinde emeği geçen katkıda bulunan bütün komutanlarımızı ve kahraman personelimizi şükran ve minnetle anıyorum. Kara Kuvvetlerimiz; köklü gelenekleri, asırların birikimiyle şekillenen üstün muharebe tecrübesi, nitelikli personeli, sahip olduğu modern silah ve sistemleriyle dünyanın en saygın ve seçkin kara kuvvetleri arasında müstesna bir yere sahiptir. Engin bir askeri birikimin mirasçısı olan ve benim de geçmişte komutanlığını yapmaktan büyük bir onur duyduğum Kara Kuvvetlerimiz; vatanımızın ve asil milletimizin güvenliği için gece gündüz demeden azim ve kararlılıkla görevlerini icra etmektedir. Bu görevleriyle eş zamanlı olarak küresel barış ve istikrara büyük katkılar sağlayarak şanlı bayrağımızı dünyanın farklı coğrafyalarında gururla dalgalandırmaktadır. Sizlerin şahsında kendilerine tevdi edilen tüm vazifeleri üstün bir sorumluluk anlayışı ve başarıyla yerine getiren Kara Kuvvetlerimizin kahraman ve fedakar personelini yürekten kutluyorum" dedi.

'TSK'NIN İMKAN VE KABİLİYETLERİNİ SÜREKLİ GELİŞTİRİYORUZ'

Küresel ölçekte risk ve tehditlerin arttığı, dünya güvenlik mimarisinin ciddi sınamalarla karşı karşıya olduğu karmaşık ve hassas bir dönemden geçildiğini söyleyen Güler, "Bu süreçte üstünlüğün yalnızca teknoloji ve kapasite ile değil; doğru stratejik tercih ve uygun kuvvet yapısı ile sağlandığının bilinciyle ve artan harekat ihtiyaçlarımız doğrultusunda Türk Silahlı Kuvvetlerimizin imkan ve kabiliyetlerini sürekli geliştiriyoruz. Zira, günümüzde değişen harp doktrinleri ve geleceğin muharebe sahası ihtiyaçları; kendimizi sürekli geliştirmemizi, özellikle harekat ortamının gerektirdiği teşkilatlanma strateji konsept ve yeteneklere zamanında sahip olmayı ve harbe hazırlık seviyemizi daima güncel tutmayı zorunlu kılmaktadır. Bu kapsamda Kara Kuvvetlerimizin kadro-teşkilat yapısından yerli, milli ve modern silah ve sistemleri envanterimize kazandırmaya kadar pek çok çalışmayı gayretle sürdürüyor kahraman ordumuzun gücünü ve caydırıcılığını artırmaya devam ediyoruz. Kahraman ordumuz binlerce yıllık geleneği içerisinde silah arkadaşlığı, cesaret, fedakarlık, sadakat disiplin gibi değerleri en üst seviyede muhafaza etmektedir. Birliğimiz, inanç ve kararlılığımız yani askerlik mesleğinin değerleri bizim en büyük kuvvet çarpanlarımızdır. Bu değerlerimiz şanlı ordumuzun gücünün ve kudretinin başlıca etkenleridir. Bu bilinçle bizler de devletimizin imkanları doğrultusunda personelimizin motivasyonunu artırmak amacıyla özlük hakları ve sosyal yaşamın geliştirmesi gibi birçok konuda gayretlerimizi sürdürüyoruz" diye konuştu.

'KARA KUVVETLERİMİZ ASİL MİLLETİMİZİN GURUR KAYNAĞI OLMAYA DEVAM EDECEK'

Güler, ayrıca "Kara Kuvvetlerimizin de 'Türkiye Yüzyılı' hedeflerimiz doğrultusunda üstlendiği tüm görevleri bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da başarıyla yerine getireceğine ve asil milletimizin gurur kaynağı olmaya devam edeceğine yürekten inanıyorum. Bu vesileyle Mete Han'dan Sultan Alparslan'a, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ten bugüne Kara Kuvvetlerimizin bu üstün seviyeye gelmesinde emeği geçen, katkıda bulunan bütün komutanlarımızı ve kahraman personelimizi bir kez daha şükranla yad ediyorum. Başta Kara Kuvvetleri Komutanımız olmak üzere tüm seçkin personelimiz ile silah ve mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyor, Kara Kuvvetlerimizin kuruluşunun 2235'inci yıl dönümünü bir kez daha kutluyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı