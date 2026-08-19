Bakan Güler, Hava Kuvvetleri Komutanı Dalkıran'ı kabul etti

MİLLİ Savunma Bakanı Yaşar Güler, 2026 Yüksek Askeri Şura kararları ile Hava Kuvvetleri Komutanı olarak atanan Orgeneral Rafet Dalkıran'ı kabul etti.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, 2026 Yüksek Askeri Şura kararları ile Hava Kuvvetleri Komutanı olarak atanan ve 17 Ağustos 2026 tarihinde görevi devralan Orgeneral Rafet Dalkıran'ı kabul etti. Bakan Yaşar Güler, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Rafet Dalkıran'a yeni görevinde başarılar diledi" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı