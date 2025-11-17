Haberler

Bakan Güler: Gürcistan'daki Uçak Kazasında Kara Kutu İncelemesi En Az 2 Ay Sürecek

Güncelleme:
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, "Kutuların çözümü ve ilk bulgulara ulaşma süreci en az 2 ay sürer" dedi.

(ANKARA) - Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, "Kutuların çözümü ve ilk bulgulara ulaşma süreci en az 2 ay sürer" dedi.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kabine Toplantısı sonrası Gürcistan'daki 20 askerin şehit olduğu uçak kazasına yönelik açıklamalarda bulundu. Kazada ön bulgulara göre ilk uçağın kuyruğunun koptuğunu daha sonra uçağın 3'e bölündüğünü belirten Bakan Güler, "Bunlar kara kutudan çıkacak" sözlerini ifade etti.

Kara kutunun TUSAŞ tarafından incelendiğini söyleyen Bakan Güler, "Kutuların çözümü ve ilk bulgulara ulaşma süreci en az 2 ay sürer" şeklinde konuştu.

C-130 askeri kargo uçaklarının 1957'den beri kullanıldığını vurgulayan Bakan Güler, "1999'da bir kez motor yangını çıkmış, sağ salim inmiş. Bu nedenle genel itibariyle güvenli bir uçak" dedi.

Kaynak: ANKA / Güncel
title
