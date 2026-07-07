Bakan Güler, NATO Zirvesi’nde Trump-Erdoğan görüşmesinde

(ANKARA) - Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, NATO Ankara Zirvesi kapsamında ABD Başkanı Donald Trump'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ziyaretine katılacak.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, NATO Ankara Zirvesi kapsamında bir dizi uluslararası ve ulusal düzeydeki toplantılara katılarak, üst düzey diplomatik kabullerde yer alacak.

Bakan Güler'in bugünkü NATO programı kapsamında ilk durağı Ankara Palas olacak. Burada icra edilecek olan Münih Konferansı'nda konuşacak Güler, ardından saat 12.45'te ATO Savunma Forumu'nda katılımcılara hitap edecek.

Bakan Güler, ATO Forumu'nun hemen ardından diplomatik temaslar kapsamında ABD Başkanı Donald Trump'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a gerçekleştireceği ziyarette yer alacak.

Güler'in akşam programı ise Ayyıldız Karargahı'nda devam edecek. Saat 18.15'te Ayyıldız Karargahı'nda düzenlenecek olan Savunma Bakanları Resepsiyonu'na katılacak olan Güler, günün son programında ise saat 20.15'te Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde organize edilen Savunma Bakanları Çalışma Yemeği'nde mevkidaşlarıyla bir araya gelecek.

Kaynak: ANKA