Milli Savunma Bakanı Güler, EFES-2026 Tatbikatı'nda savunma sanayisi sergisini gezdi

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, EFES-2026 Tatbikatı'nda savunma sanayisi sergisini ziyaret etti.

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan açıklamaya göre, Bakan Güler, EFES-2026 Tatbikatı'nın Seçkin Gözlemci Günü faaliyetlerine katılmak için Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ve Kuvvet Komutanları ile Doğanbey Atışlı Tatbikat Bölgesi'ne geldi.

İlk olarak bölgedeki savunma sanayisi sergisini ziyaret eden Güler ve TSK komuta kademesi, sergilenen teknolojileri yerinde inceledi.

Bakan Güler'e Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün ile Bakan Yardımcısı Salih Ayhan da eşlik etti.