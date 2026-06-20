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Milli Savunma Bakanı Güler "Operasyon Alesta" dizisinin setini ziyaret etti

Milli Savunma Bakanı Güler 'Operasyon Alesta' dizisinin setini ziyaret etti
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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, TCG İstanbul fırkateyninde çekimleri devam eden 'Operasyon Alesta' dizisinin setini ziyaret ederek yapım ekibine başarılar diledi.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, çekimleri TCG İstanbul fırkateyninde devam eden "Operasyon Alesta" dizisinin setini ziyaret etti.

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan paylaşıma göre, Güler, Deniz Kuvvetlerini konu alan ve TRT'de yayımlanacak olan "Operasyon Alesta" dizisinin TCG İstanbul fırkateyninde devam eden çekimlerine katıldı.

Dizinin yapımcısı ve oyuncuları tarafından karşılanan Güler, çekimleri yerinde izledi ve yapımda emeği geçen personele başarılar diledi.

Bakan Güler'e ziyarette, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Donanma Komutanı Oramiral Kadir Yıldız ve 1'inci Ordu Komutanı Orgeneral Bahtiyar Ersay da eşlik etti.

Kaynak: AA / Utku Şimşek
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