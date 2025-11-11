Bakan Güler'den Kargo Uçağı Kazası Üzerine Görüşmeler

BAKAN GÜLER'DEN GÖRÜŞME TRAFİĞİ

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Gürcistan- Azerbaycan sınırında düşen askeri kargo uçağının enkaz arama ve kurtarma çalışmaları hakkında Gürcistan Savunma Bakanı Irakli Chikovani, Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov ve Azerbaycan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Kerim Veliyev ile görüşme gerçekleştirdi.