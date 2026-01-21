Haberler

Bakan Göktaş, Siber Güvenlik Başkanı Önal ile görüştü

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Cumhurbaşkanlığı Siber Güvenlik Başkanı Ümit Önal ile bir araya gelerek, çocukları ve gençleri dijital dünyanın risklerinden korumak için işbirliği imkanlarını ele aldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Cumhurbaşkanlığı Siber Güvenlik Başkanı Ümit Önal ile bir araya geldi.

Bakan Göktaş, NSosyal hesabından bakanlıkta gerçekleştirilen görüşmeye ilişkin yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanlığı Siber Güvenlik Başkanı Sayın Ümit Önal ile Bakanlığımızda bir araya geldik. Görüşmemizde, çocuklarımızı ve gençlerimizi dijital dünyanın risklerinden korumaya yönelik çalışmalarımızı ve bu kapsamda geliştirebileceğimiz işbirliği imkanlarını ele aldık. Evlatlarımız için daha güvenli, kontrollü ve bilinçli bir dijital dünyayı hep birlikte inşa edeceğiz."

Kaynak: AA / Fatih Gokbulut - Güncel
