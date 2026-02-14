Haberler

Bakan Göktaş: Ücretsiz taşıma desteğini yüzde 30 oranında artırdık

Bakan Göktaş: Ücretsiz taşıma desteğini yüzde 30 oranında artırdık
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, engelli ve yaşlı vatandaşlar ile şehit yakınları ve gazilere yönelik sunulan ücretsiz taşıma desteğini yüzde 30 oranında artırdıklarını duyurdu.

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, engelli ve yaşlı vatandaşlar ile şehit yakınları ve gazilere yönelik sunulan ücretsiz taşıma desteğini yüzde 30 oranında artırdıklarını duyurdu.

Bakan Göktaş, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Engelli ve yaşlı vatandaşlarımız ile şehit yakınlarımız ve gazilerimize yönelik sunduğumuz ücretsiz taşıma desteğini kesintisiz bir şekilde sürdürüyoruz. Bu kapsamda belediyeler tarafından yetkilendirilen, özel şahıs ya da şirketlere ait şehir içi toplu taşıma hizmeti veren 15 bin 477 araç için sağladığımız gelir desteği ödemelerini yüzde 30 oranında artırdık. Artış ile birlikte, özel deniz yolu ulaşımı araç desteğini 4 bin 658 TL'den 6 bin 55 TL'ye, Ankara ve İstanbul'da araç başına desteği 6 bin 210 TL'den 8 bin 73 TL'ye, büyükşehir olan diğer illerde 4 bin 658 TL'den 6 bin 55 TL'ye, büyükşehir olmayan illerde ise 3 bin 726 TL'den 4 bin 844 TL'ye yükselttik. Herkes için daha erişilebilir, daha güçlü bir dünyayı birlikte inşa etmeye devam edeceğiz. Ülkemize ve milletimize hayırlı, uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Bagajdan çalınan 30 milyon dolar İBB rüşvet soruşturmasına uzandı

Otoparkta bagajdan çalınan 30 milyon doların sahibi tanıdık çıktı
Mehmet Özhaseki'ye 'videolu' şantaj: 1 milyar TL vermezsen siyasi hayatın biter

Özhaseki'ye 'videolu' şantaj: 1 milyar TL vermezsen siyasi hayatın biter
Ümraniye'deki vahşette bilinmeyen detay gün yüzüne çıktı: Mesaj atıp kurbanı beklemişler

Çifte cinayette bilinmeyen detay! Mesajla tuzağa çekmişler
Ebru Gündeş'in Orta Doğu'da 1 saatte kazandığı ücret dudak uçuklattı

1 saatte kazandığı ücret dudak uçuklattı
Ekin Mert Daymaz'dan tartışma yaratan fotoğrafla ilgili açıklama

Ünlü oyuncudan tartışma yaratan fotoğrafla ilgili açıklama
ABD'den masada barış, arka planda savaş hazırlığı: Haftalarca sürecek

Dünyayı kaosa sürükleyecek hazırlık! Savaş haftalarca sürecek
Bu bir film değil: Turistler Saray Bosna'da hamile kadınları vurmak için ekstra para ödediler

Saray Bosna'da hamile kadınları vurmak için ekstra para ödediler
Vatandaşın isyanı karşılık buldu! Bakan Gürlek: Alo Adalet hattı kuracağım

Vatandaşın isyanı karşılık buldu! Yeni projeyi ilk kez duyurdu