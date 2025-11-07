Bakan Göktaş'tan şehit Yüzbaşı Kocaman'ın oğluna doğum günü sürprizi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Fırat Kalkanı Harekatı'nda şehit olan Yüzbaşı Alper Kocaman'ın oğlu Ata Alp'e doğum günü sürprizi yaptı.

Bakan Göktaş, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Yüzbaşı Alper Kocaman'ın eşi Azize Kocaman ve oğlu Ata Alp ile Bakanlıkta bir araya geldiğini belirtti.

Göktaş, paylaşımında şunları kaydetti:

"Ata Alp evladımızın doğum gününü kutladık. Rabb'im hayırlı, sağlıklı ve bereketli bir ömür nasip etsin. Şehitlerimizin aileleri bizler için en kıymetli emanettir. Her zaman onların yanlarında olmaya devam edeceğiz. Tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum."