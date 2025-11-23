Haberler

Bakan Göktaş'tan Kore Gazisi Eken'e Ziyaret

Bakan Göktaş'tan Kore Gazisi Eken'e Ziyaret
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Güney Kore Vatanseverler ve Gazi İşleri Bakanı ile birlikte 95 yaşındaki Kore Gazisi Osman Yaşar Eken'i ziyaret etti. Ziyarette, Eken'in hatıraları ve sohbetinin derin bir iz bıraktığı ifade edildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Güney Kore Vatanseverler ve Gazi İşleri Bakanı Kwon Oheul ile Kore gazisi Osman Yaşar Eken'e ziyarette bulundu.

Göktaş, NSosyal hesabındaki paylaşımda, Güney Kore Vatanseverler ve Gazi İşleri Bakanı Kwon Oheul ile Kore gazisi Osman Yaşar Eken'i ziyaret ettiklerini bildirdi.

Bakan Göktaş, ziyarete ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Osman amcamızın elini öptük, hayır duasını aldık. 95 yaşındaki koca çınarımızın hatıraları ve samimi sohbeti yüreğimizde derin bir iz bıraktı. Kendisine sağlıklı, mutlu ve huzurlu bir ömür diliyorum. Bu vesileyle, ülkesinden binlerce kilometre uzakta gösterdiği cesaret ve başarısıyla bizlere ilham olan tüm kahramanlarımıza şükranlarımızı sunuyorum."

Kaynak: AA / Duygu Yener - Güncel
İsrail'den Lübnan'a suikast saldırısı! Hizbullah'ın iki numaralı ismi öldürüldü

İsrail'den suikast saldırısı! Hizbullah'ın iki numaralı ismi öldürüldü
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yeşil sahada korku dolu anlar! Amatör maçta futbolcu bilincini kaybetti

Yeşil sahada korku dolu anlar
Ekmeğin içerisinden odun parçaları çıktı

Ekmeğin içinden çıkan şoke etti! Az kalsın canından olacaktı
Vatandaşlar isyan etti! Su değil çamur akıyor

Vatandaşlar isyan etti! Su değil çamur akıyor
Avukat, tartıştığı baba ve oğlunu katletti

Otel kana bulandı! Avukat, baba ve oğlunu katletti
Yeşil sahada korku dolu anlar! Amatör maçta futbolcu bilincini kaybetti

Yeşil sahada korku dolu anlar
Kral Kaybederse final yapıyor

Ekranların iddialı dizisi final yapıyor! Kötü haber fragmanla geldi
Yakalamak için 2 buçuk saat uğraşıldı, 65 bin TL'ye satıldı

Yakalamak için 2 buçuk saat uğraşıldı, dudak uçuklatan rakama satıldı
Rüzgarın etkisiyle büyüdü! İzmir'de gece yarısı korkutan yangın

Rüzgarın etkisiyle büyüdü! Gece yarısı korkutan yangın
Rusya, Ukrayna'da üç yerleşim yerini ele geçirdi

Savaşta tansiyon yükseliyor! Üç yerleşim yeri daha el değiştirdi
Tedesco gözünü oraya dikti: Aklımda o maç var

Tedesco gözünü oraya dikti: Aklımda o maç var
Yok artık Ronaldo! 40 yaşında inanılmaz bir gol

Yok artık Ronaldo! 40 yaşında inanılmaz bir gol
Erdoğan G20 Zirvesi kapanış oturumunda konuştu: Filistin devleti kurulmadan küresel barış sağlanamaz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan G20 Zirvesi'ne damga vuran Gazze mesajı
MHP Genel Başkanı Bahçeli'den 24 Kasım mesajı

MHP Genel Başkanı Bahçeli'den 24 Kasım mesajı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.