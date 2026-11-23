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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Ankara'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Trabzon'un Düzköy ilçesi Belediye Başkanı Selim Çelenk için başsağlığı mesajı yayımladı.

Bakan Göktaş, NSosyal hesabından paylaştığı mesajında, "Önceki dönem Şehit Yakınları ve Gaziler Genel Müdürü olarak uzun seneler Bakanlığımızda görev alan Selim Çelenk'in vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Kıymetli mesai arkadaşımıza Allah'tan rahmet, ailesine sabır ve başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet, makamı ali olsun." ifadelerine yer verdi.

Kaynak: AA