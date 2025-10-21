Haberler

Bakan Göktaş'tan Depremzede Çocuklar İçin Yeni Proje

Güncelleme:
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Hatay'da depremzede çocuklar için yapılan çalışmaları ve Kahramanmaraş'ta kız çocuklarına hizmet verecek yeni bir çocuk evleri sitesi projesini duyurdu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, TUSAŞ İç Denetim Başkanı ve Mutlu Hayatlar İyilik ve Yardımlaşma Derneği Genel Sekreteri Muhammet Fatih Dağlı ve Yönetim Kurulu Üyesi Vedat Bolat ile bir araya geldi.

Bakan Göktaş, Bakanlıkta yapılan görüşmeye ilişkin NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Hatay'da bulunan Serdar Demir Çocuk Evleri Sitesini depremzede çocuklarımıza kazandıran paydaşlarımız ile Kahramanmaraş'ta kız çocuklarımıza hizmet verecek yeni bir çocuk evleri sitesi projesini yürütüyoruz. Yürüttüğümüz ortak çalışmanın, bölgemize büyük katkıda bulunacağına ve çocuklarımızın yarınlarını güçlendireceğine gönülden inanıyorum."

Kaynak: AA / Şeyma Güven - Güncel
Haberler.com
