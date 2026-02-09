Haberler

Bakan Göktaş'tan 'çocukların sosyal medya kullanımına' ilişkin paylaşım

Güncelleme:
AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, çocukların sosyal medya kullanımındaki tehlikeler hakkında dikkat çekti. Çocukların yoğun uyaranlara maruz kaldığını belirterek, ebeveynlere bu duruma karşı önlem alma çağrısında bulundu.

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, çocukların sosyal medya kullanımına ilişkin, "Çocuklarımızın geleceği için, küçük yaşlarda bu denli yoğun uyaranlara maruz kalmalarına gelin hep birlikte dur diyelim." dedi.

Bakan Göktaş, sanal medya hesabı üzerinden çocukların sosyal medya kullanımına ilişkin video paylaştı. Bakan Göktaş, çocukların sosyal medyada maruz kaldığı uyaranlara dikkati çekmek için saklambaç oyunundan bahsederek, "Çocuklarımızın her 8 saniyede bir ekranlarını kaydırdıklarını biliyor muydunuz? Sosyal medya ve oyunlarla tanıştıkları 'haz' ve 'hız' duygusu farkında olmadan onları daha sabırsız, çabuk sıkılan ve mutsuz bireylere dönüştürebiliyor. Artık her şeyin hemen olmasını istiyorlar. Oysa gerçek hayatta her 8 saniyede bir mutlu olamayız, her istediğimizi anında gerçekleştiremeyiz. Çocuklarımızın geleceği için, küçük yaşlarda bu denli yoğun uyaranlara maruz kalmalarına gelin hep birlikte dur diyelim." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
