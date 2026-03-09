Haberler

Bakan Göktaş'tan çocuklara 'oyun' uyarısı

Bakan Göktaş'tan çocuklara 'oyun' uyarısı
Güncelleme:
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, çocuklara dijital oyunlar ve çevrimiçi etkileşimler hakkında güvenlik konusunda uyarılarda bulundu. Çocukların sanal dünyada karşılaştıkları kişilerin gerçek olduğunu unutmamaları gerektiğini vurguladı.

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, dijital oyunlarla ilgili uyarıda bulunarak, "Sevgili çocuklar, dijital dünyada konuştuğunuz ve oyun oynadığınız insanlar, sokakta karşılaştığınız insanlar kadar gerçek. Günlük hayatta yabancılara karşı nasıl temkinliyseniz çevrim içi platformlarda da aynı şekilde olmalısınız" dedi.

Bakan Göktaş, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, dijital oyunlarla ilgili çocuklara uyarıda bulundu. Göktaş, "Sevgili çocuklar, dijital dünyada konuştuğunuz ve oyun oynadığınız insanlar, sokakta karşılaştığınız insanlar kadar gerçek. Günlük hayatta yabancılara karşı nasıl temkinliyseniz çevrim içi platformlarda da aynı şekilde olmalısınız. Karşınızda bir oyun karakteri değil, bir insan olduğunu unutmamalısınız. Aklınızdan çıkarmayın, güvenliğiniz bizim için her şeyden daha kıymetli. Hangi platformda olursanız olun, güvenle büyümeniz ve geleceğe ilerlemeniz için her daim yanınızdayız" ifadelerini kullandı.

