Bakan Göktaş'tan çocuklara 'oyun' uyarısı

Bakan Göktaş, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, dijital oyunlarla ilgili çocuklara uyarıda bulundu. Göktaş, "Sevgili çocuklar, dijital dünyada konuştuğunuz ve oyun oynadığınız insanlar, sokakta karşılaştığınız insanlar kadar gerçek. Günlük hayatta yabancılara karşı nasıl temkinliyseniz çevrim içi platformlarda da aynı şekilde olmalısınız. Karşınızda bir oyun karakteri değil, bir insan olduğunu unutmamalısınız. Aklınızdan çıkarmayın, güvenliğiniz bizim için her şeyden daha kıymetli. Hangi platformda olursanız olun, güvenle büyümeniz ve geleceğe ilerlemeniz için her daim yanınızdayız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı