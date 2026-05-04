Bakan Göktaş'tan Aile ve Gençlik Fonu'na ilişkin paylaşım Açıklaması

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Aile ve Nüfus On Yılı'nda gençlerin yuva kurma yolundaki ilk adımlarını desteklemeye, aile hikayelerini çoğaltmaya devam edeceklerini belirtti.

Bakan Göktaş, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine Toplantısı'nda evlenecek gençlere yönelik yeni bir müjde verdiğini anımsattı.

Bu doğrultuda, Aile ve Gençlik Fonu kapsamında sunulan faizsiz kredi desteğinde, geri ödeme dönemi içinde ikinci çocuğunu kucağına alan çiftlerin kalan taksitlerinin tamamının hibe edileceğini aktaran Göktaş, "Bu kapsamda bugüne kadar fondan yararlanan 9 bin 190 çiftimizin 81'i ikiz, 3'ü üçüz olmak üzere toplam 9 bin 310 evladı dünyaya geldi. Aile ve Nüfus On Yılı'nda gençlerimizin yuva kurma yolundaki ilk adımlarını desteklemeye, aile hikayelerimizi çoğaltmaya devam edeceğiz. Milletimize hayırlı, uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.