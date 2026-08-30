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Bakan Göktaş'tan 30 Ağustos Zafer Bayramı Mesajı

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104. yıl dönümünde yayımladığı mesajda, zaferin bugünün rehberi ve yarının istikameti olduğunu belirterek, başta Atatürk olmak üzere tüm kahramanları rahmet ve minnetle andı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Bakan Göktaş, NSosyal hesabındaki mesajında, şunları kaydetti:

"30 Ağustos sadece bir tarih değildir. Bugünümüzün rehberi, yarınımızın istikametidir. Milletimizin azim ve kararlılıkla tarihe kazıdığı bu eşsiz zaferin 104. yıl dönümünde, Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere İstiklal Mücadelemizin tüm kahramanlarını rahmet ve minnetle anıyorum. 30 Ağustos Zafer Bayramı'mız kutlu olsun."

Kaynak: AA
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