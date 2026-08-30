Bakan Göktaş'tan 30 Ağustos Zafer Bayramı Mesajı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Bakan Göktaş, NSosyal hesabındaki mesajında, şunları kaydetti:

"30 Ağustos sadece bir tarih değildir. Bugünümüzün rehberi, yarınımızın istikametidir. Milletimizin azim ve kararlılıkla tarihe kazıdığı bu eşsiz zaferin 104. yıl dönümünde, Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere İstiklal Mücadelemizin tüm kahramanlarını rahmet ve minnetle anıyorum. 30 Ağustos Zafer Bayramı'mız kutlu olsun."

Kaynak: AA